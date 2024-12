Gamberorosso.it - Il nuovo forno di montagna di Tularù lo possiamo finanziare tutti: il progetto per il pane dell'Appennino

L'azienda agricolasta su un altipiano a 850 metri sul livello del mare, tra le valli dei fiumi Salto e Velino: solo pochi chilometri di tornanti separano l'ecosistema di boschi, pascoli e seminativo'azienda agricola di Miguel e Alessandra da Ss 578 Cicolana, quella che collega Rieti alla Marsica. Questi 60 ettari, di proprietàa famiglia Miguel Acebes, hanno rappresentano per lui e per la moglie, Alessandra Maculan, lo spazio in cui costruire un sogno, un percorso avviato oltre dieci anni fa, dopo che nel 2013, alla morte del nonno materno di Miguel, la fattoria di Ponzano di Cittaducale (RI) era rimasta incustodita. ??Dieci anni dopo,è un microcosmo virtuoso, un moo di sostenibilità che intreccia il passato con il futuro e si descrive così: «Siamo un'azienda polivalente che dedica le proprie attività alla produzione di alimenti (farine,, carne, ortive e frutta).