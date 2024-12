Quifinanza.it - ESG-washing, per il 50% dei manager investimenti green solo per un mero ritorno economico

Per quasi 9su 10 (85%), investire in sostenibilità è visto come un’opportunità per creare valore sul medio e lungo periodo. Tuttavia, quando si chiede loro le principali motivazioni dietro questi, la priorità di rendimenti finanziari emerge per circa unsu due (50%), superando persino la necessità di compliance alle normative (48%). Questi dati provengono dal rapporto “Sustainable signals: understanding corporates sustainability priorities and challenges”, realizzato dall’Institute for Sustainable Investing su un campione di oltre 300 aziende pubbliche e private con un fatturato superiore ai 100 milioni di dollari, distribuite tra Europa, Nord America e Asia.Il sondaggio ha coinvolto decision maker responsabili di sostenibilità all’interno delle aziende. Il rapporto evidenzia che sempre piùconsiderano gliin sostenibilità come parte integrante della creazione di valore a lungo termine, riconoscendo che la sostenibilità non è più un costo o una moda passeggera, ma un’opportunità per lo sviluppo del business.