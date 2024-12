Cambiamento climatico | desertificazione minaccia 23 miliardi di persone

Quotidiano.net - Cambiamento climatico: desertificazione minaccia 2,3 miliardi di persone

Più di tre quarti delle terre emerse sono diventati più aridi negli ultimi 30 anni: una trasformazione drammatica dovuta all'emissione dei gas serra che coinvolge oggi 2,3di. A dirlo è il rapporto pubblicato della Convenzione delle Nazioni Unite per la Lotta allaed agli Effetti della Siccità, in svolgimento a Riad, che sottolinea che entro fine secolo il numero diin zone aride potrebbe salire a 5. Nonostante i tanti recenti disastri legati all'acqua, come inondazioni e tempeste, si siano intensificati in molte parti del mondo, i dati pubblicati dal rapporto indicano che in realtà il 77,6% delle terre emerse sono diventate permanentemente più secche negli ultimi decenni, ossia una crescita di 4,3 milioni di chilometri quadrati pari a poco meno della metà dell'Europa.