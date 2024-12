Quotidiano.net - Caduta del regime Assad: i ribelli siriani conquistano Damasco senza spargimenti di sangue

di Aldo Baquis Dopo 50 anni di potere assoluto e dispotico, ildegli, padre e figlio, è miseramente crollato ieri come un castello di carte quando le milizie deihanno espugnato, praticamentedi, al termine di una irresistibile offensiva partita dodici giorni prima da Aleppo, nel nord della Siria. E davanti agli occhi dei, ancora increduli, sono sfilate immagini che ancora il mese scorso sarebbero state impensabili. Prima fra tutte l’ingresso teatrale nella grande moschea degli Omayyadi di(il quarto luogo più sacro per l’Islam) di Abu Mohammad al-Jolani, il leader delle milizie anti. In passato militava in al-Qaeda, mentre adesso afferma di aver maturato una visione più pragmatica e tollerante verso le altre componenti etniche della Siria.