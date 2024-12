Ilgiorno.it - Base jumper 32enne si lancia dalla parete rocciosa e muore, tragedia a Tremosine sul Garda

sul(Brescia), 9 dicembre 2024 –, questa mattina, asul, nel Bresciano: undi 32 anni è morto dopo essersi schiantato contro la falesia durante un volo. Scattato l’allarme, verso le 12, i soccorsi del 118 sono intervenuti immediatamente: in azione l’elisoccorso da Verona, il Soccorso alpino e i carabinieri. Una volta raggiunto il giovane, i soccorritori non hanno potuto fare altro che constatare il decesso. Ancora da chiarire le cause e l’esatta dinamica di quanto accaduto.