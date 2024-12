Nerdpool.it - Ballerina: ecco la clip esclusiva del film presentata al Comic-Con in Brasile

Lionsgate ha presentato una nuova featurette perdi Anna De Armas, dando uno sguardo a un nuovo angolo del mondo di John Wick. I fan hanno pazientemente atteso il, che si svolge tra i capitoli 3 e 4 di John Wick. Ilsegue la Eve Macarro della Armas, unaassassina che vuole vendicarsi di coloro che sono coinvolti nella morte di suo padre.Lionsgate ha recentemente rivelato il primo poster delprima del CCXP, che mostrava gli intensi tatuaggi della protagonista.una nuova featurette con il poster diIl CCXP 2024, l’esperienza del-Con in, si sta concludendo, ma Lionsgate non voleva che i festeggiamenti finissero senza fornire una nuova featurette che dà un nuovo sguardo a, lo spin-off di John Wick.Lamostra il team creativo dietro il progetto che pubblicizza ile fornisce numerose nuovedella protagonista Ana De Armas che prende a calci in culo e arrostisce dozzine di scagnozzi con un lanciafiamme legittimo.