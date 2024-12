Formiche.net - Atreju e i dibattiti fra gli opposti. Cosa si può imparare secondo Franchi

Accanto al terreno di quella che, una volta, si chiamava “lotta politica” emerge un dato, dice a Formiche.net Paolo, giornalista, scrittore, editorialista del Corriere della Sera e autore per Marsilio de “L’irregolare-biografia di Gianni De Michelis”. Ovvero, che la lotta non è solo lotta, è anche confronto. Potrebbe sembrare questa una parola usurata perché riconduce all’idea di bizantinismi, però anche tra i più duri avversari è positivo il confronto. “Magari altri seguissero l’esempio deitra diversi che vanno in scena ad”. Questo uno dei passaggi di una articolata riflessione fatta da una penna di lungo corso, che ha visto l’evoluzione e la disgregazione del Pci.analizzariflettendola alla feste dell’Unità e all’esperienza, opposta, del M5S dove non c’era reale volontà di confronto.