Assalti Frontali, esce il 13 dicembre il nuovo album "Notte Immensa"

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 9 dic. (askanews) –il 13per Daje Forte Daje Records “”, ildi(distr. Master Music). Icone dell’hip hop Old School e pionieri di un rap politicizzato in Italia,presenteranno ildisco il 14a Torino (Notorious), il 15 a Roma (CSOA Forte Prenestino, alle 16), il 17 gennaio 2025 a Milano (CIQ Centro Internazionale di Quartiere), il 31 gennaio a Bologna (Ex Centrale) e il primo febbraio a Genova (Giardini Luzzati). “” è il decimodel gruppo, l’undicesimo se si considera “Batti il tuo tempo” con l’Onda Rossa Posse, il primo disco rap in italiano in assoluto. Scritto e rappato da Militant A, affiancato dal fido Pol G, il disco vede la partecipazione di giovani talenti della grande famiglia, come Er Tempesta, ormai membro stabile della band dal vivo, Piaga, noto anche come la Cazzo di Piaga o Snoop Dog di Ciamarra, e Ellie Cottino, una delle rapper emergenti più promettenti e impegnate della scena torinese.