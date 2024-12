Ilrestodelcarlino.it - Ale e Garavini mettono il turbo all’Imolese. D’Amore ritrova il sorriso e i tre punti

IMOLESE 2 SAN MARINO 1 IMOLESE: Lopez Salgado, Ballanti (30’ st Lolli),, Agustin Ale, Brandi, Dall’Osso, Mattiolo (30’ st Barnabà), Gasperoni (1’ st Elefante), Raffini, Vlahovic, Melloni. A disp. Adorni, De Chiara, Calabrese, Manes, Guidi, Pierfederici. All.. SAN MARINO: Branduani, Mereghetti (24’ st Altamura), Di Lauro, Pasa, Biguzzi, Maggioli (46’ st Urbinati), Miglietta (36’ st Lazzari), Muro, Gennari, Arcopinto, Giometti (31’ st Astolfi). A disp. Rinaldini, Mambelli, Iobbi, Sensoli, Thioune. All. Biagioni. Arbitro: Ferruzzi di Albano Laziale. Reti: 19’ Agustin Ale, 29’ pt Arcopinto (rigore), 2’ st. Note: ammoniti Vlahovic (I), Ballanti (I), Pasa (S), Lopez Salgado (I). L’Imolese torna al Galli eal. Dopo il passaggio a vuoto di domenica scorsa a Riccione, i rossoblù risorgono davanti al proprio pubblico, battendo 2-1 il San Marino in un pomeriggio da lupi, tra pioggia, vento gelido e campo ai limiti dell’impraticabilità.