Teatro comunale. Parigi, il can can e la Belle Epoque

Un affresco delladellaÉpoque, tra sfrenati can can, ritmate pole e vorticosi valzer, proprio come quelli che intrattenevano i nobili e borghesi nella Gaîté Parisienne, quello che salirà sul palco del"Cesare Galeotti" di Pietrasanta, mercoledì alle 21, nel cartellone proposto dalla Fondazione La Versiliana. Un balletto, in un atto, con le scene firmate da Francesco Palma, le coreografie di Fredy Franzutti sulle note di Jacques Offenbach, che compose i brani proprio dedicandoli alladel XIX secolo, prodotto dal Balletto del Sud (nella foto) compagnia diretta dallo stesso Franzutti e che vanta un vasto repertorio di 47 produzioni e tournée in Italia e all’estero, che presenterà, tra un passo di valzer e can can, scene a trasformazione, costumi ricostruttivi dell’epoca, ricreando la cultura, la mondanità e la creatività dellaÉpoque.