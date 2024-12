Inter-news.it - Spezia super, gli Esposito demoliscono il Cittadella. L’Inter sorride

Lohaato ilper 5-0 con grandi protagonisti i fratelli, Francesco Pio di proprietà del, e Salvatore.FRATELLI ON-FIRE – Lodoveva vincere per non perdere il passo del Pisa, che ieri ha vinto per 2-3 sul campo del Mantova, e in attesa anche della partita tra Sassuolo e Sampdoria, in programma alle 17.15. I liguri di D’Angelo giocano in casa contro il, ultimo in classifica, e si affidano alla forma smagliante dei due fratelli, Francesco Pio in attacco, e Salvatore a centrocampo. Si preannuncia una giornata straordinaria per la famiglia, visto che il fratello Sebastiano ha fatto doppietta in Verona-Empoli. Il primo tempo già si mette benissimo per loche dalla mezz’ora in avanti inizia a fare lo show: al 34? gol di Pio, al 43? autogol di Kastrati e nel recupero arriva il rigore trasformato da Salvatore