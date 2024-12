Ilgiorno.it - Sparisce in Francia con le figlie, le bimbe nella faida tra i genitori: condannata la mamma in fuga

Leggi su Ilgiorno.it

Como – Quando se ne era andata di casa, a luglio 2021, aveva abbandonato in Italia il compagno lasciando un semplice bigliettino sul tavolo della cucina: “Ho bisogno di una pausa, non chiamarmi”. Nessuna menzione al destino delle loro due bambine, che all’epoca avevano 9 e 12 anni, già portate ine affidate alla nonna con la scusa di un periodo di vacanza, che però non è mai terminato. Perché da quel momento, la donna è sparita. Definitivamente. Non solo rifiutandosi di tornare a casa assieme al compagno con cui conviveva da anni con le loro, ma denunciando l’uomo sia in Italia che inper abusi sessuali. La complessa e dolorosa vicenda era nata l’estate di tre anni fa e si è conclusa solo ora, con una condanna della donna a un anno e 4 mesi di reclusione per sottrazione internazionale di minori, preceduta invece dall’archiviazione di ogni accusa rivolta al padre delle