Sonia Bruganelli e Angelo Madonia stanno insieme o no? Un gesto svela tutto

Continuano a far discutere, la coppia più chiacchierata degli ultimi mesi. Dopo le critiche ricevute per le loro partecipazioni a Ballando con le Stelle e il gossip sulla loro relazione, sembra finalmente arrivare un segnale chiaro: la loro storia d'amore procede, nonostante le voci di crisi.La domanda che molti si sono posti è:ancora? La risposta è sì. La conferma arriva direttamente dai protagonisti che, la sera di sabato 7 dicembre 2024, hanno condiviso sui social un momento romantico. L'ex moglie di Paolo Bonolis ha pubblicato una storia su Instagram che ritrae la coppia durante una cena in un ristorante. La stessa storia è stata prontamente ripresa da, mettendo così a tacere le voci di una presunta separazione.