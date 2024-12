Ilrestodelcarlino.it - Michele Mignani: "Cesena meritava di più contro il Bari"

Amareggiato per il risultato, non per la prestazione.a fine gara non nasconde la delusione per una sconfitta a suo avviso immeritata, giunta al termine di novanta minuti in cui ilha giocato a viso aperto e senza nessun timore di fronte ad unin striscia positiva da tredici partite. "Torniamo a casa più che mai dispiaciuti ed arrabbiati per non aver fatto punti dopo una prestazione del genere – queste le parole a caldo del tecnico bianconero –. Evidentemente dobbiamo fare ancora qualcosa in più, ma non si può dire che la squadra non abbia provato a fare tutto il possibile mettendo in campo energie e voglia per portare a casa almeno il pareggio".tornava al San Nicola per la prima volta dopo l’esonero dell’ottobre dell’anno scorso, in sella alha rischiato di compiere il doppio salto dalla C alla A (resta sul groppone quella maledetta finale playoff del 2023 persa all’ultimo giro di orologio per mano del Cagliari di Claudio Ranieri) e l’occasione non poteva lasciarlo indifferente.