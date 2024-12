Iltempo.it - Meloni-Trump-Musk, il vero retroscena sull'incontro. "Italia-Usa, rapporto speciale"

Leggi su Iltempo.it

“Ieri sera c'è statoPresidentecon Presidentee Elon. Leggerete sui giornali improbabili, non sanno nulla”. È questo il messaggio da Andrea Stroppa, braccio destro del patron di Tesla, su X all'indomani del faccia a faccia tra i tre a margine dell'inaugurazione della restaurata Notre Dame de Paris. “Tra l'altro - ha continuato Stroppa - è stato l'unicoinsieme a quello con il principe William in agenda del presidente eletto e comunicato alla stampa dal suo team. L'ha la rara opportunità di avere uncon gli Stati Uniti, nostro secondo mercato commerciale. Ildi stima con Elon, che molti invorrebbero boicottare, ci sta portando in uno scenario nuovo”. “Felice dano di poter contribuire a costruire questa solida relazione che crescerà nei prossimi mesi e si allargherà.