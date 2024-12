Margaret Spada morta per una rinoplastica il fidanzato | Stava male non mi fecero entrare Poi ci offrirono auto e hotel

Leggi su Open.online

«I medici Procopio si sono offerti subito di pagarci le stanze dell’albergo a me e ai genitori di. Oltre a un’». È quanto ha raccontato agli inquirenti Salvatore Sferrazzo,di, la giovaneun mese fa in seguito a un intervento dieffettuato a Roma. La procura di Roma ha aperto un fascicolo per omicidio colposo nei confronti dei due medici Marco e Marco Antonio Procopio, titolari dello studio dove la ragazza ha subito l’intervento fatale. Ildi, Salvatore Sferrazzo, ha ricostruito le ultime ore trascorse insieme e il tragico momento in cui la situazione è precipitata. Il 4 novembre, poche ore prima del dramma, i due avevano pranzato in un centro commerciale non lontano dallo studio medico. «Abbiamo mangiato al Burger King: lei ha consumato metà panino e delle patatine.