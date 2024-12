Lanazione.it - Marcia di solidarietà per Sandro Mugnai a San Polo: comunità unita contro l'omicidio volontario

Leggi su Lanazione.it

Inper. Amici, vicini di casa e conoscenti si uniranno in un lungo serpentone che partirà dalla parrocchia di Sanfino al Santuario, nella stessa località. Sarà unadi circa duecento metri in cui i cento partecipanti attesi faranno sentire la loro vicinanza all’artigiano di 54 anni che il 6 gennaio del 2023 ha ucciso a colpi di fucile Gezim Dodoli, il vicino che gli stava distruggendo casa con una ruspa. Per questorischia il processo per. L’iniziativa era stata annunciata nelle settimane passate da Giovanni Severi e Don Natale Gabrielli, le due anime del comitato che nascerà a sostegno di, che già ha messo in piedi due iniziative a sostegno di. All’ultimo meeting era presente anche l’avvocato Marzia Lelli, che difendeinsieme al collega Piero Melani Graverini.