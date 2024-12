Dilei.it - Lulù Selassiè sotto processo per stalking all’ex Manuel Bortuzzo. Il messaggio delle sorelle

Leggi su Dilei.it

Un triste caso di presunta violenza domestica occupa le pagine di cronaca in questi giorni. È la storia del campione di nuoto paraolimpicoe dell’ex fidanzata Lucrezia, detta. Dopo la denuncia del campione alla compagna pere minacce, la “principessa” nota per l’appartenenza al mondo dei reality è attesa davanti al giudice e, mentre lei mantiene il dovuto silenzio, leClarissa e Jessica la difendono a spada tratta.IlsocialLa denuncia è personale, ma per le, note per la partecipazione congiunta al Grande Fratello Vip, si tratta di una questione di famiglia. “Il nostro nome e soprattutto quello di nostra sorella sonoattacco, e ancora una volta veniamo prese di mira” scrivono in un comunicato congiunto, pubblicato sulle storie dei loro profili Instagram, Clarissa e Jessica