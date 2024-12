Oasport.it - LIVE Atletica, Europei cross 2024 in DIRETTA: Nadia Battocletti formidabile, dominio senza discussioni! Azzurre d’oro con la squadra!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.07 Il trionfo dell’Italia nella gara a squadre femminile rappresenta anche la prima medaglia nella storia per lein questa competizione. Mai l’Italia aveva chiuso sul podio nella gara seniores del gentil sesso12.06 Con questo successocompleta una strepitosa tripletta neglidi. Nel palmares dell’italiana figura un oro per ogni categoria (u20, u23 e seniores).12.05ha vinto il terzo ed il quarto oro europeo della propria stagione. In questol’azzurra aveva già trionfato nei 5000 e nei 10.000 metri piani nella competizione di Roma.12.03 Questa la classifica finale della gara seniores femminile:1.(ITA) 25:432. Konstanze KLOSTERHALFEN (GER) 25:54 (+0:11)3. Yasemin CAN (TUR) 26:01 (+0:18)4.