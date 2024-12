Leverkusen-Inter probabili formazioni | Inzaghi pensa al mini turnover

Leggi su Ilnerazzurro.it

. Dopo il tris in campionato rifilato al Parma nella serata di venerdì, l’Campione d’Italia tornerà a viaggiare fuori dai confini italiani e questa volta l’impegno sarà tutt’altro che leggero. Per la quinta giornata del girone unico della nuova Champions League, i nerazzurri disono chiamati all’importantissima trasferta sul campo dei Campioni di Germania del Bayer, al momento terzi in classifica in Bundesliga a -7 dal Bayern Monaco capolista. Il tecnico piacentino sembra intenzionato a non sconvolgere troppo la formazione che ha steso il Parma, anche se qualche dubbio è ancora da sciogliere., come ci arrivano le squadreMartedì sera, alla BayArena di Leverkuse, l’Campione d’Italia avrà una nuova occasione per “chiudere” definitivamente il discorso qualificazione diretta agli ottavi di finale della nuova Champions League.