Ilgiorno.it - La forza del destino apre la stagione 2024-25 alla Scala tra superstizioni e debutti

Leggi su Ilgiorno.it

E dire che tra il potenziale, involontario effetto apotropaico della protesta mattutina dei centri sociali che ha imbrattato di sterco il tappeto rosso davanti al Piermarini (in qualunque teatro le invocazioni scatologiche prima di una rappresentazione sono da sempre utilizzate come rito propiziatorio), e la pioggia che ha gelato l’entrata del pubblico, schiacciato nell’attesa tra una piazza desertificata dscelta della contestazione di sfilare altrove e il portico di unapiù blindata del solito, la maledizione dovrebbe esser stata almeno in parte lavata via. Sarà, ma a Roberto D’Agostino in arte Dagospia, appena entrato al coperto, casca il sigaro nel mezzo del foyer, con annessa imprecazione sottovoce. E non è mica facile, nel foyer di questa inaugurazione, trovare qualcuno che pronunci chiaro e completo il nome dell’opera del maestro Verdi chela-25 del Piermarini, che tra versi che non piacevano agli impresari e coincidenza con tragedie collettive o individuali (dall’invasione della Polonia nel ’39morte in scena di un baritono a un terremoto in Giappone) è braccata dfama di portar male.