Liberoquotidiano.it - "Il programma perc*** gente come te. Piccolo uomo": il caso Mariotto deflagra, chi lo ammutolisce

Leggi su Liberoquotidiano.it

Non si spengono le polemiche attorno a Guillermo. La senatrice di Fdi, Susanna Donatella Campione, componente della Commissione Giustizia, è andata all'attacco dopo il presunto episodio di molestie su un ballerino a Ballando con le Stelle: "Guillermonella scorsa puntata di Ballando con le stelle ha toccato le parti intime di un ballerino che imbarazzato ha cercato di spostarsi e togliere la mano di- dice la senatrice - Nessuno ha stigmatizzato il gesto, vera e propria molestia sul luogo di lavoro. Per lo stesso comportamento tenuto nei confronti della cantante Jessica Morlacchi durante la trasmissione in onda sulla Rai 'Oggi è un altro giorno' due anni fa Memo Remigi è stato immediatamente estromesso dala seguito di violazione del codice etico. Viene spontaneo chiedersimai in questonon vi sia stata alcuna censura e perché non si abbia ancora avuta notizia di alcun provvedimento della Rai nei confronti di".