Ilgiorno.it - Icone sacre e sculture. Aperta la mostra dedicata a Santa Lucia

Tra sacro e profano, classico e contemporaneo. La“Terra di acqua e di luce“, che esplora l’iconografia dinella tradizione lodigiana, è stata inaugurata ieri, al piano terra della biblioteca Laudense. Si tratta un’esposizione divisa in due parti, una prima costituita principalmente da, adatte per scoprire i modi diversi con cui laportatrice di doni è stata raffigurata nel corso della storia dell’arte. "Non solo con occhi in mano" ha spiegato il professor Giacomo Camuri, presidente del Laboratorio degli archetipi, associazione che ha curato la. "– ha proseguito – era una figura misteriosa, ma sempre considerata, basta pensare che in Dante la si trova all’Inferno, nel Purgatorio e nel Paradiso. Mi piacerebbe molto fare qui un convegno su, invitando vari studiosi".