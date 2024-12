Gol di Lewandowski al ritorno ma il Barça perde ancora punti nella Liga

Leggi su Justcalcio.com

2024-12-07 21:05:34 Riportiamo fedelmente quest’ultima notizia pubblicata pochi minuti fa sul web, sull’ottimo sito 101greatgoals:Il 23esimo gol di Robertin 21 partite di club in questa stagione non è stato sufficiente per impedire al Barcellona direper la quarta volta in cinque partite dellamentre i padroni di casa del Real Betis hanno segnato un pareggio al 94? assicurandosi un pareggio per 2-2.L’attaccante, che è stato escluso per la prima volta in questa stagione ed è rimasto in panchinavittoria per 5-1 delin casa del Maiorca martedì, si è insaccato su cross dalla destra di Jules Kounde portando la sua squadra in vantaggio al 39? al Benito. Stadio Villamarin.Giovani Lo Celso ha pareggiato con un rigore al 68? dopo che Frenkie de Jong è stato espulso per aver abbattuto l’ex compagno di squadra delVitor Roque, con il Barcellona che ha poi accusato gli arbitri di “prendersi un’eternità” per una decisione “estremamente ambigua”.