Iodonna.it - Giovani talenti italiani in scena: il 14 febbraio 2025 agli Arcimboldi il debutto con Il Lago dei Cigni

Leggi su Iodonna.it

Milano, 6 dic. (askanews) – Nasce TAM Ballet, la nuova compagnia di balletto del TAM TeatroMilano, che si preannuncia come un’importante realtà nel panorama teatrale italiano. Frutto della visione artistica di Gianmario Longoni e dell’esperienza consolidata di Caterina Calvino Prina, il progetto nasce con l’ambizione di dare maggiore visibilità alla danza classica, valorizzando ie offrendo loro un palcoscenico di prestigio dove esprimere la tecnica e la creatività. Balletto e danza: piccolo dizionario dei gesti guarda le foto Leggi anche › Ilenia Pastorelli e il balletto “silenzioso” per Fiorello › Le serie tv sul balletto: i nuovi titoli e quelli da recuperare, come quel caos di “Tiny Pretty Things” TAM Ballet debutterà ufficialmente il 14con Ildei, inizio di un viaggio artistico ambizioso che si aggiunge alla proposta di altissima qualità del teatro per il balletto che tra gli ultimi appuntamenti ha visto il clamoroso successo di Les Étoiles, con importantissime star della danza mondiale.