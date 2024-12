Ilgiorno.it - Gioco patologico: strategie delle sale giochi e interventi del Nucleo gioco patologico

Basta entrare in una salaper rendersene conto. Nulla è lasciato al caso, a cominciare da piccoli dettagli come l’assenza di orologi "perché il giocatore possa perdere la cognizione del tempo". Chi lavora allo sa. Entrare a contatto cone giocatori patologici è fondamentale per capirci qualcosa. E per comprendere con cosa si ha a che fare. Racconta Claudio Rotelli, uno degli agenti più esperti del settore, in cui bazzica per lavoro da anni e che oggi ricopre la carica di assistente scelto delpresidio quartieri, mercati e ludopatie: "Nulla è lasciato al caso, persino gli sgabelli, che sono progettati per ruotare e tornare naturalmente sempre verso lo schermo". Ci sono poi sempre più diffuse anche le cosiddette postazioni Vip, una sorta di appartamenti in cui il giocatore in posizione semisdraiata e con davanti due schermi e una pulsantiera "può ordinare cibo e bevande senza avere nemmeno la necessità di alzarsi interrompendo la connessione costante con il".