Sport.quotidiano.net - Gb Mec Cgc Viareggio sfida Bassano: scontro tra ex con Bertolucci e Cupisti

Ripartire dopo due turni avari di soddisfazioni e che hanno portato un solo punto in dote, tra Novara e Giovinazzo. Il Gb Mec Cgccercherà di farlo sulla pista di, contro una squadra in grande ascesa e guidata in panchina dall’ex condottiero bianconero, sia in pista che in panchina, Alessandro. Per l’altro Alessandro,, e i suoi ragazzi una prova con la P maiuscola. Alessandro, una partita da prendere con le molle. "Il valore delè fuori discussione, ma io resto della mia idea: rispettare tutti ma non temere nessuno. Pur con i nostri difetti, restiamo noi gli artefici del nostro futuro". E quali sono i difetti del Cgc? "Se andiamo ad analizzare le ultime due partite, dico che a Novara abbiamo giocato una partita intelligente e che, se non fosse saltata una marcatura a 13 secondi dalla fine, avremmo meritato di portare a casa.