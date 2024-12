Liberoquotidiano.it - "Diversi Stati non vogliono far atterrare Assad": l'ultima mossa disperata, dove vuole andare

Basharha lasciato la Siria dopo aver dato ordine che ci fosse un pacifico passaggio di potere. Lo ha detto il ministero degli Esteri russo citato dalla Bbc. Mosca ha aggiunto che non è chiarosi trovi e che il ministero non ha preso parte ai colloqui sulla sua partenza. Il presidente siriano Bashar alpotrebbe essersi diretto in Africa dopo essersi visto respingere dapaesi. A sostenerlo, parlando con la Tass, è stato Anas al-Abda, membro del comitato politico della Coalizione nazionale delle forze di opposizione e rivoluzionarie siriane. "Non ci sono ancora notizie certe sulla posizione di. Sappiamo che ha chiesto il permesso di recarsi inPaesi, tra cui la Russia, ma gli è stato rifiutato. Potrebbe essersi diretto in qualche Paese dell' Africa. Il popolo siriano, a sua volta,che sia processato da un tribunale siriano", ha affermato.