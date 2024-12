Oasport.it - Calendario Mondiale F1 2025: 24 GP, le date e dove si svolgono le Sprint

Ildi Formula Unosi annuncia carico di novità, legate soprattutto ai piloti. Lewis Hamilton lascerà la Mercedes dopo ben tredici stagioni, accasandosi alla Ferrari. Di conseguenza, una Freccia d’Argento sarà affidata ad Andrea Kimi Antonelli, permettendo al talentuoso e quotato pilota italiano di fare il proprio esordio con ampio anticipo rispetto alle più rosee aspettative.Ci saranno parecchi esordienti e molti cambieranno casacca. Dunque, a fare da contraltare a questa situazione, ci pensa il. Poco cambierà nel, poiché le nazioni in cui si correranno i 24 Gran Premi saranno le medesime della stagione 2024. Vi saranno però delle modifiche nell’ordine delle gare, a cominciare da quella d’apertura, che si disputerà in Australia dal 14 al 16 marzo.Diverse saranno anche le tempistiche, soprattutto per quanto concerne la fase autunnale.