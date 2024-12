.com - Calcio Serie D / La Vigor Senigallia la ribalta nel finale (2-1)

Pare profilarsi un grave ko interno col Notaresco ma Kone pareggia al minuto 83 poi sull’ultima azione Gonzalez fa esplodere la curva, 8 Dicembre 2024 – Laprima la riacciuffa, e per come si era messo il match pare già tanto, poi addirittura la vince.Da brividi il ritorno al successo dei rossoblù che con due gol nelsotto la curvano il Notaresco 2-1 riassaporando i tre punti dopo oltre un mese.Non una bella, ancora una volta, con difficoltà palesi acuite dalle assenze di Alonzi, Gabbianelli e Tomba ma mai come stavolta contano i tre punti.Anche perché si era messa male: dopo un primo tempo con poche emozioni ma in cui si era espressa leggermente meglio la, pericolosa soprattutto con Ferrara al 17?, il Notaresco prende campo, impegna più volte il sempre sicuro Roberto e quando passa lo fa con merito: splendido il tiro a giro di Infantino che al 71? lascia Roberto immobile, in un tiro così non ci si può arrivare.