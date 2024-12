Oasport.it - Atletica, l’Italia vince la staffetta mista agli Europei di Cross! Riva vince la volata, Zenoni sfavillante

Leggi su Oasport.it

ha vinto ladi2024, imponendosi di forza sui pratoni di Antalya (Turchia) sotto un flebile sole e una temperatura che si aggira intorno ai 14 °C (non piove e non c’è fango su un circuito pianeggiante). La nostra Nazionale si è imposta sui 7500 metri spalmati in quattro frazioni, chiudendo con il tempo di 18:02.Sebastiano Parolini è stato bravissimo a tenere botta in avvio, Martaha operato un forcing meraviglioso nella seconda, Sintayehu Vissa ha gestito bene la situazione nella terza, poi Pietro Arese è stato bravissimo a dettare legge nellacontro la Francia e la Gran Bretagna, mentre Olanda (quarta a dieci secondi) e Spagna (quinta a 25”) sono rimaste giù dal podio.torna sul gradino più alto del podio a due anni di distanza dal trionfo ottenuto a Venaria Reale, quando fu sempre Pietro Arese a esaltarsi insieme a Federica Del Buono, Yassin Bouih e Gaia Sabbatini sui pratoni piemontesi.