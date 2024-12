Thesocialpost.it - Al-Jolani, chi è il leader dei ribelli in Siria: ex di Al Qaeda, ora si dichiara moderato

Scena prima. È il 2014, la guerra civile devasta la. Un giovane mascherato, che si fa chiamare al-, compare su Al Jazeera da una località segreta. È ildi al-Nusra, gruppo fondamentalista affiliato ad Al, composto da veterani del conflitto iracheno con lo Stato Islamico. “Combattiamo per stabilire la sharia, non c’è posto per infedeli come musulmani sciiti, drusi, cristiani e alawiti di Assad”,, presentandosi come jihadista convinto.Scena seconda. Due anni dopo, al-svela il suo volto in un video online. Con una barba ben curata, capelli corti e abiti civili, annuncia: “Ci siamo allontanati da Al. Ora combattiamo solo contro Assad.” Rivela il nuovo nome del gruppo: Jabhat Fateh al-Shaam. Al-proviene da una famiglia di combattenti laici, ma la sua conversione all’islamismo radicale avviene ventenne, indignato dalla repressione israeliana in Palestina.