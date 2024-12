Ilgiorno.it - Addio a Buttironi, premiata col Nicolino

Mariucciase n’è andata nel giorno di San Nicolò, il patrono di Lecco, la sua città. Solo qualche giorno prima, domenica scorsa, era stata insignita deld’oro, la benemerenza civica, la massima onorificenza comunale. Le è stato riconosciuto quasi in extremis, per ringraziarla di tutto il bene che ha compiuto e dell’esempio che ha regalato, in silenzio, senza clamore. Mariuccia stava già male, si apprestava a intraprendere il suo ultimo viaggio terreno e quel tributo, meritato e dovuto, non ha potuto nemmeno ritirarlo di persona. Si è spenta l’altro giorno l’ex insegnante elementare e "mamma" di tanti poveri in tutto il mondo, che aiutava tramite progetti di solidarietà internazionale insieme ai suoi volontari della Rete Radiè Resch. Aveva 86 anni. "Ho cercato di voler bene allargando il cuore come si apre un frutto.