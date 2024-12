Usa, una Galleria caprese protagonista dell’Art Week

Leggi su Ildenaro.it

Marco MilanoAl via dal 3 dicembre e sino alla domenica dell’Immacolata la mission negli States della Liquid Art System, il circuito di gallerie diretto dall’anaFranco Senesi, con sedi a Capri, Positano, Ravello e Miami che “occuperà” stand da ben cento e centocinquanta metri conquistando il “primato” di più esteso in oltre dieci anni di presenza all’evento. L’arte italiana sarà così in mostra ad Art Miami e Context Art Miami per rappresentare e con l’anteprima di “Human Connections”, mostra diffusa nel centro storico di Pietrasanta. L’Artamericana con la Vip Preview di Art Miami, la fiera più longeva d’America per gli amanti del Contemporaneo, e la sua fiera “gemella” Context Art Miami, dedicata alle nuove scoperte del settore, dunque, vedrà rappresentare il vessilloe italiana dalla Liquid Art System, con il gallerista Senesi che saluta l’evento con l’entusiasmo di sempre, ricordando che “si tratta di un appuntamento decisivo per consolidare i rapporti con i collezionisti statunitensi, primo mercato di riferimento, e metterli in relazione con la produzione artistica più significativa della”.