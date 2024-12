Ilrestodelcarlino.it - Sicurezza a Modena: genitori in rivolta contro rapine e aggressioni agli studenti

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Allarmeinanche a. In seguito a una serie die violenteai danni didi vari istituti superiori della città, le famiglie hanno deciso di confrontarsi con l’amministrazione locale al grido di #Noireagiamo, in un’assemblea partecipativa promossa giovedì sera dal Coordinamento dei presidenti dei consigli d’istituto della città. Dopo una raccolta firme che ha contato 8.000 adesioni, alla fine erano più di 500 le persone che si sono radunate nella sala parrocchiale della chiesa di Gesù Redentore per un indai toni accesi, dove anche il sindaco della città, Massimo Mezzetti, ha rischiato di perdere le staffe. Ciò che esaspera iè il senso di impotenza nei confronti di chi delinque. "Spesso sappiamo chi sono i responsabili – denunciano – ma, inspiegabilmente, questi soggetti riescono comunque a farla franca.