Santo Stefano Kos Group sfida Crich Pdm Treviso per l' ottavo successo consecutivo

La capolistaKosgiocherà oggi sul campo delPdm, compagine di bassa classifica, a quota quattro punti con la Dinamo Lab Banco di Sardegna Sassari. Una settimana fa i trevigiani hanno vinto per 58-55 a Padova, facendo proprio un derby molto sentito in quella regione. Nella formazione dic’è un grande ex del team portopotentino, il brasiliano Leandro De Miranda, cestista che in maglia adriatica ha lasciato un buon ricordo per le sue qualità di tiratore. A Padova ha messo a segno 22 punti, risultando fondamentale per la vittoria insieme coi suoi compagni Favretto (23 punti) e Slapnicar. La blindatissima difesa di coach Roberto Ceriscioli dovrà tenere sotto controllo in particolare questi tre atleti: laKosha nel mirino l’per restare solitaria al comando della classica del massimo campionato di basket in carrozzina, aspettando il big match di sabato 14 dicembre al PalaPrincipi con la Briantea 84 Cantù, seconda a due lunghezze dai rivieraschi.