Rai Libri | l’abbraccio di Più Libri Più Liberi a Renzo Arbore

Roma, 7 dic. (askanews) – La platea gremita dello spazio Rai, alla Fiera Nazionale della Piccola e Media Editoria di Roma, ha reso omaggio al “più fedele degli artisti che hanno lavorato in Rai”, come lui stesso si è definito raccontando la lunga carriera trascorsa sulle reti del Servizio Pubblico, iniziata con il concorso del 1964, insieme a Gianni Boncompagni, fino a oggi, a poche settimane dalla partenza del suo nuovo programma. Una vita raccontata nel volume “Bontà Vostra” (Rai) nel quale l’artista ha affidato a Gianni Garrucciu ricordi, emozioni e aneddoti. Tanti quelli cheha generosamente condiviso con il pubblico, come gli scherzi telefonici all’Osservatorio astronomico di Roma o le avventure con i tanti compagni di viaggio come Giorgio Bracardi e Mario Marenco.