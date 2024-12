Oasport.it - Pallamano: Slovenia, Danimarca e Norvegia al top nel ‘Gruppo 2’

si impongono quest’oggi negli Europei 2024 dial femminile. Tre le partite disputate quest’oggi presso l’Wiener Stadthalle di Vienna, protagonista del day-2 per quanto riguarda il Main Round del2’.La Svizzera, dopo aver perso due giorni fa contro la Germania, non è stata in grado di fronteggiare lache con merito ha vinto per 25-34, mentre laha ottenuto una solida affermazione contro l’Olanda (21-31) nel duello più atteso della giornata.Menzione finale anche per lache ha gioito per il successo per 30-22 contro la Germania. Restano ora due incontri per il Gruppo 2 che si concluderà mercoledì 11 dicembre, un giorno dopo il Gruppo 1.Le compagine iscritte al girone citato torneranno in azione domani per altri tre avvincenti match.