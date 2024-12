Lettera43.it - Nettuno, 36enne uccide a coltellate l’ex compagno e si costituisce

Nella serata di venerdì 6 dicembre a, sul litorale romano, un uomo di 43 anni, Gianluca Monaco, è stato trovato senza vita in via Bachelet. Il 43enne, originario del posto, giaceva a terra in una pozza di sangue quando sono intervenuti i sanitari del 118 e i carabinieri della compagnia di Anzio. Arlo sarebbe statacompagna, una donna di 36 anni che si è presentata spontaneamente presso la caserma confessando il delitto. Laavrebbe dichiarato di aver accoltellato l’uomo al culmine di una discussione e ha fornito indicazioni sul luogo in cui aveva gettato l’arma, un coltello trovato intriso di sangue in una via vicina.Articolo completo:e sidal blog Lettera43