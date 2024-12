Panorama.it - Natale da record: spese in aumento fino al 300%

Quanto ci costerà? Tanto. Tutto è in, dagli addobbi al pranzo, dai viaggi ai regali. Si parla (rapporto Facile.it – Consumerismo No Profit) di aumenti delper alcune. Voce dopo voce si arriva a una spesa complessiva di oltre 40miliardi di euro.Gli italiani spenderanno complessivamente quasi 11 miliardi di euro in regali, con una media pro capite di 256 euro. Tuttavia, 6,2 milioni di persone ridurranno il budget rispetto al 2023: il 47% per fronteggiare l’di altre, il 40% per difficoltà economiche. Le tavole natalizie rappresentano una voce importante. Il budget medio stimato è di 83 euro a famiglia, per un totale di oltre 3,5 miliardi di euro. A trainare i rincari è l’inflazione con i prezzi dei beni essenziali come pasta, olio e pane che sono aumentatiall’84% rispetto al 2014, con un incremento del 2,4% negli ultimi mesi.