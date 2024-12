Mistermovie.it - Mister Movie | Teyonah Parris nel cast di Matchbox, svelata anche la Trama

Grazie aabbiamo potuto scrivere questa notizia.L’adattamento live-action del leggendario brandsta guadagnando slancio con l’aggiunta dial suo. Secondo la newsletter Heat Vision di THR,è in trattative per recitare accanto a John Cena, già scelto quest’anno. Insieme a loro, ci sarannoJessica Biel e Sam Richardson, completando unvariegato per il film d’avventura pieno di azione.: Una Stella in Ascesaè nota per il suo ruolo di Dawn Chambers nella popolare serie AMC Mad Men, oltre al film Dear White People, alla serie drammatica Empire e al ruolo di Monica Rambeau nel Marvel Cinematic Universe. La sua partecipazione al film suaggiunge ulteriore brillantezza a ungià di alto livello.Rivelazioni sullase i dettagli principali dellasono ancora riservati, la newsletter Heat Vision ha svelato il primo sguardo alla storia.