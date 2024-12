Lanazione.it - Mercato nel Campo: eccellenze enogastronomiche e artigianato senese in vetrina

Una tre giorni che vede protagoniste ledel territorio, unaper i prodotti della tradizione enogastronomica e dell’. Una eccezionale occasione di promozione per la città e le sue terre. È partito in una giornata fredda e bagnata dalla pioggia nel pomeriggio, ilnel, ma coperti da sciarpe, cappucci e ombrelli, già ieri, senesi e turisti non hanno mancato l’appuntamento nella Conchiglia, pronti ad assaggiare le prelibatezze esposte, dai salumi ai formaggi, dai dolci tipici ai distillati, o ammirare tante produzioni home made, neldell’abbigliamento o dell’oggettistica. "Il successo che sta riscuotendo ilnel– sottolinea il presidente della Camera di Commercio Massimo Guasconi – non può che riempirci di soddisfazione. L’iniziativa che abbiamo realizzato assieme a Comune, Confesercenti, Confcommercio, Cia, Coldiretti, Unione Agricoltori provinciale, Cna e Conf, sta offrendo l’opportunità ai nostri concittadini e ai molti turisti presenti di conoscere alcune delle produzioni d’eccellenza senesi.