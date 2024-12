Ilgiorno.it - Letame sul tappeto rosso: il flash mob di protesta davanti alla Scala

Milano – La giornata di contestazionidi Milano, dove oggi andrà in scena la Prima, si è aperta in mattinata con ilmob, organizzato dal centro sociale Cantiereal Piermarini. Una decina di manifestanti ha srotolato un red carpet su cui poi è stato scaricato del. A completare l’opera alcuni cartoni con i volti di Giorgia Meloni dei ministri Matteo Salvini e Alessandro Giuli, fumogeni colorati e cartelli contro la guerra e il genocidio in Palestina e slogan contro il Governo. Oggi pomeriggio sono previste altre manifestazioni: nel pomeriggio l’iniziativa “Prima Popolare Antimilitare”, che terrà insieme centri sociali, filopalestinesi e sindacati di base. I partecipanti si ritroveranno in corso Venezia angolo Palestro e si muoveranno verso via San Damiano e via Visconti di Modrone, per poi svoltare a destra in via Larga.