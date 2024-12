Inter-news.it - Inter-Torino Primavera 4-3, pagelle: De Pieri superiore 9, Aidoo malissimo

L’vince contro ilcon il risultato di 4-3. Mikeè un disastro e prende 4, il migliore in campo è Giacomo De. Ledel match.Zamarian 5.5: Sul gol di Franzoni esce in ritardo e la palla entra in rete. Più di qualche dubbio sul suovento tra i pali.– DIFESA4: Si perde l’uomo in occasione di entrambi i gol deltra primo e secondo tempo. Poi la prende di mano sul rigore subito, un disastro.Re Cecconi 5.5: Nonostante un’ottima partita paga la mancata lettura della carambola in area di rigore sulla prima rete del.Alexiou 6: Salva sulla linea il primo tiro nell’azione del gol del, non può nulla successivamente. Solido e certezza del reparto.Motta 7:passano poco dalla sua fascia, la sua è una partita di controllo e gestione.