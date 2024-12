Ilgiorno.it - Il recruiting e la spesa senza sprechi: ComoNext seleziona le idee giovani per fare impresa

Lomazzo (Como), 7 dicembre 2024 – Prima diconcorrenza a Elon Musk, il geniale inventore di Tesla e Starlink, ne dovrannoancora parecchia di strada, ma di certo aiinventori premiati ieri a, il parco tecnologico della Camera di Commercio di Como, lee lo spirito d’iniziativa non fanno difetto. “Il nostro territorio si arricchisce ogni anno grazie a progetti imprenditoriali di straordinario valore - spiega Giuseppe Rasella, vicepresidente dell’ente camerale -.è il luogo dove questetrovano terreno fertile per crescere. Le startupte contribuiranno a creare occupazione, migliorare la competitività e generare innovazione per affrontare le sfide del futuro”. Il bando Sono state cinque le startup vincitrici del ‘Bando Incubatore d’2024’,te da una commissione di esperti che oltre a giudicare l’idea ha valutato anche la possibilità di trasformarla in un business in grado di svilupparsi nel mondo reale.