Sport.quotidiano.net - Coello e Tapia invincibili. I numeri uno avanti con fatica

Leggi su Sport.quotidiano.net

Dopo le lacrime e la malinconia per il ritiro di Belasteguin, all’Allianz Cloud c’è spazio solo per la battaglia tra i big. E infatti al Milano Premier P1 sono andati in scena quarti di altissimo livello. Nel maschile grande sofferenza per i1 del mondo, che hanno superato 7-5 4-6 6-3 gli eroici Cardona e Navarro (quest’ultimo acclamatissimo dal pubblico milanese a fine gara). I dominatori del circuito, arrivati alle 43esima vittoria di fila, sono stati messi sotto a lungo nel gioco, prima di piazzare la zampata da campioni. In semifinaleaffronteranno a sorpresa le teste di serie n.8 Gonzalez e Edu Alonso, che hanno approfittato del ritiro di Stupaczuk e Yanguas (n.4) sul punteggio di 3-6 6-3 3-1. "Quando devo giocare in Italia cerchio la data sul calendario.