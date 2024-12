Movieplayer.it - Chicago, Catherine Zeta-Jones sorpresa di aver vinto l'Oscar: "Totalmente inaspettato"

Leggi su Movieplayer.it

La star del film di Rob Marshall ha ricordato lacon la quale accolse il premio dell'Academy. Ospite del Red Sea Film Festival a Jeddah, in Arabia Saudita,ha ricordato il momento surreale della vittoria dell'per la trasposizione cinematografica di, per la regia di Rob Marshall. L'attrice ha parlato del premio dell'Academy così come del Tony Award conseguito sette anni dopo l'. Entrambi i riconoscimenti hanno suscitato grande stupore in, come lei stessa ha confessato davanti ai microfoni. Che stupore "Essere riconosciuta dai riflettori di Broadway è meraviglioso" ha esordito l'attrice "Ma l'è stato qualcosa di. Mi ha sconvolta".vinse il Tony Award per il ruolo di .