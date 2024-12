Ilgiorno.it - Caro casa a Milano: in un anno 15.400 persone hanno lasciato la metropoli per trasferirsi nell’hinterland

Leggi su Ilgiorno.it

2024, fuga da. Non perché la città, come nell’iconico film, sia diventata una prigione ma perché i prezzi delle case sono divenuti quasi inaccessibili ai più. Meglio l’hinterland dove i prezzi al mq sono mediamente la metà. Anche se poi bisogna fare i conti col diventare pendolari., oltre il 40% di aumento in 5 anni Hinterland di prima fascia: case più nuove costano la metà Il meno? Il Comune di Abbiategrasso Compravendite in crescita: prima Opera Stesso trend nelle altre: prima Napoli, oltre il 40% di aumento in 5 anni Secondo l'analisi di Abitare Co., l'aumento dei prezzi per l'acquisto di un'abitazione, che htoccato ain media i 4.700 euro al mq nell'usato (+42,4% sul 2019) e 7.690 euro nel nuovo (+48,1% sul 2019), ha spinto molti cittadini verso i comuni dell`hinterland.