Boato a Calenzano, bancomat fatto esplodere nella notte

(Firenze), 7 dicembre 2024 –. È successo intorno alle ore 05:30. La causa è stata un assalto alla Cassa di Risparmio di Lucca, Pisa, Livorno in via Giusti. Malviventi hannosaltare con esplosivo ile la vetrina che si affaccia sulla strada. Da quantificare il bottino portato via dai malviventi. Ingenti i danni alla struttura., le immagini Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri. A dare l’allarme i residenti dei piani superiori svegliati dall’esplosione.