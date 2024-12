Abruzzo24ore.tv - 14 vittime sul lavoro in Abruzzo: sicurezza sul lavoro a rischio critico

Pescara - La situazione dellasulinè allarmante: con un’incidenza sopra la media nazionale, la regione si conferma in "zona arancione". Il bilancio dellesulindall’inizio del 2024 è drammatico: sono già 14 le persone che hanno perso la vita sul posto di. A segnalarlo è l’Osservatoriosule Ambiente di Vega Engineering, che ha collocato la regione nella fascia di"arancione" sulla mappa nazionale. Questo dato evidenzia un indice di incidenza superiore alla media nazionale, sollevando ancora una volta la necessità di interventi urgenti e mirati per migliorare le condizioni lavorative. A livello nazionale, il quadro non è meno grave: nei primi dieci mesi del 2024 si contano 890sul, un aumento significativo rispetto allo stesso periodo del 2023.